Quanta pubblicità compare guardando 1000 TikTok? Il numero è importante

In seguito alla questione Creativity Program di TikTok, è giunto il momento di tornare a fare riferimento a quest'ultimo social network. Infatti, qualcuno ha cercato di capire quanta pubblicità compare guardando 1.000 TikTok.

A tal proposito, come notato anche da The Verge, nella giornata dell'11 novembre 2023 è stato pubblicato su Insider un articolo in cui si cerca di comprendere se effettivamente la pubblicità sui social può risultare paragonabile a quella presente in TV. Per fare questo, è stato dunque assegnato il compito a due persone di effettuare uno scroll di 500 video a testa, per un totale di 1.000 TikTok.

Mentre Sebastian Cahill e Hannah Getahun di Insider effettuavano quest'operazione, è stato chiesto loro di contare quanti annunci pubblicitari comparivano. In entrambi i casi, è emerso che circa il 30% dei contenuti era sponsorizzato. Da qui arriva quindi il paragone con quanto avviene in termini di inserzioni pubblicitarie nel classico mondo televisivo, visto che in quel caso si arriva circa al 28%.

Invitandovi a dare un'occhiata al link in fonte (in inglese) per maggiori dettagli, vale la pena ricordare che già da un po' di tempo TikTok sta provando un piano senza pubblicità. Sarà questo il futuro dei social network? Staremo a vedere: una possibilità di scelta simile, nel senso che si può usufruire di un servizio gratuitamente con pubblicità o a pagamento senza pubblicità, è già approdata in diversi contesti (basti vedere quanto sta accadendo per i servizi di streaming).