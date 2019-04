Una pubblicità conferma la presenza della fotocamera a scomparsa sul OnePlus 7

OnePlus ha acquistato un'intera pagina del New York Times per promuovere il suo OnePlus 7 a ormai poche settimane dall'annuncio. L'immagine scelta per la pubblicità è una sorta di blueprint dello smartphone, con tutti i componenti in bella vista a conferma di alcuni dei rumor rimbalzati per la rete fino ad oggi.

La presentazione ufficiale sarà il prossimo 14 Maggio, e l'azienda cinese ha ben pensato di stuzzicare la curiosità dei consumatori. È un'immagine molto esplicita quella scelta da OnePlus, al punto che in quello che sembra un blueprint stilizzato si vedono chiaramente i componenti interni del device, e tra questi anche una fotocamera a scomparsa. La conseguenza è che lo schermo del OnePlus 7 si dovrebbe presentare come estremamente pulito, senza tasti fisici (ovviamente), senza cornici e soprattutto senza l'odiato notch.

È una possibilità di cui vi avevamo parlato nel nostro speciale dedicato ai principali rumor sul OnePlus 7 proprio questa mattina.

Il claim scelto per la campagna pubblicitaria è tutto un programma: "Just a better phone", solo uno smartphone migliore. Niente orpelli, niente schermi pieghevoli e fragili, ma solo il meglio di quello che chiedano veramente i consumatori. Una dichiarazione ardita, ma che ha incontrato già qualche conferma. DisplayMate ha già avuto modo di effettuare un'analisi dello schermo del OnePlus 7. Risultato? A+. Mentre l'azienda, parlando con Wired UK, ha confermato la presenza dello zoom 3x.