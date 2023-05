Avevamo già capito che l'intelligenza artificiale non fosse brava a creare spot pubblicitari dopo aver visto questo sulla pizza, ma adesso dobbiamo proprio affermare che - almeno per adesso - non è assolutamente adatta per farlo! Preparatevi, perché questa pubblicità fatta con l'IA vi farà fare gli incubi per mesi. Noi vi abbiamo avvertito.

Così come potrete osservare dal post in calce alla notizia, il video in particolare mostra una scena di barbecue in giardino. Un'ambientazione credibile per la pubblicità di una birra - quindi per adesso ottima intuizione - con tutti gli elementi del genere che fanno loro comparsa (giardini verdi, un gruppo di amici e portavivande blu).

Un folto gruppo di ventenni e trentenni può essere notato in piedi nel cortile sul retro, ridendo e bevendo birra mentre chiacchierano e grigliano. Tuttavia, location a parte, è qui che iniziano gli incubi che sembrano usciti da un film di Cronenberg: le pinte di birra, le lattine e le bottiglie sono tutte deformate e sfocate, e lo stesso i volti e le mani di ogni presente.

"Questo è uno spot di birra creato dall'IA", ha twittato il creatore del video, Armand Domalewski, "sembra esattamente come un'intelligenza aliena capirebbe i nostri spot sulla birra." Poiché il video è pubblico, la parte più bella sono i commenti: "Qualcuno ha corretto la birra con l'LSD", ha scritto un utente. "Uno sguardo a come ci vedranno i nostri futuri signori delle macchine."

"È più o meno come la maggior parte degli spot pubblicitari pensa di riferirsi alla persona media che vi presta una minima attenzione mentre fa altre cose", ha twittato un altro. Pensavamo che l'IA fosse diventata più brava a fare le mani... ma forse ci sbagliavamo.