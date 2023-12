Pubblicità al gioco d'azzardo online: AGCOM multa Google e Twitch per 3 milioni di Euro

Nell’ultimo bollettino riguardante l’attività settimanale, AGCOM ha annunciato di aver sanzionato Google e Twitch con due maxi multe in quanto avrebbero violato la legge del 9 Agosto 2018 (Decreto Dignità) sul gioco d’azzardo.

Nelle fattispecie, come si legge direttamente nel comunicato dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha irrorato una sanzione da 2,25 milioni di Euro a Google Ireland e 900mila Euro a Twitch per la violazione della normativa riguardante il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo.

La decisione è arrivata a seguito dl numerose segnalazioni arrivate all’Autorità, che hanno portato all’avvio di due procedimento in cui è stato accertato che oltre 80 canali YouTube e Twitch, contenenti oltre 20mila video, hanno pubblicizzato slot machine, gioco d’azzardo, scommesse sportive e gratta e vinci. Le due società sono state ritenute responsabili in quanto “titolari del mezzo di diffusione dei video pubblicati da soggetti terzi e con i quali avevano specifici contratti di partnership commerciale”.

I contenuti illeciti sono stati rimossi ed è stato ordinato alle piattaforme di rimuovere ed impedire l’upload di contenuti analoghi. Archiviato invece il procedimento nei confronti di TikTok in quanto non è stato trovato alcun rapporto contrattuale con i 30 content creator che hanno effettuato il caricamento dei contenuti contestati.