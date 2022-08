Pubblicità del gioco d'azzardo su YouTube: AGCOM multa Google per 1,45 milioni

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha annunciato di aver comminato due sanzioni, per un valore complessivo di 1,45 milioni di Euro, ai danni di Google Ireland Limited e Top Ads, per la violazione della normativa legata alle pubblicità del gioco d’azzardo sancite nel decreto Dignità.

Si tratta di una prima assoluta, in quanto mai in precedenza l’Autorità aveva adottato un provvedimento di questo tipo nei confronti di un fornitore di servizi video.

Secondo la delibera, durante le istruttorio è stata accertata la violazione della norma da parte della società Top Ads e di YouTube, che è controllata da Google e che è stata ritenuta responsabile per non aver adottato alcuna iniziativa per rimuovere le pubblicità che avevano ad oggetto il gioco d’azzardo, seppur condivisi da un soggetto terzo (Spike).

Alle due multe, AGCOM ha aggiunto anche un’ordinanza a rimuovere 625 contenuti illeciti presenti su YouTube entro sette giorni ed ha inibito “la diffusione e il caricamento di video aventi analoghi contenuti violativi, in linea con le più recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea”.

Proprio qualche settimana, il Tar del Lazio aveva confermato la maxi multa contro Google per un valore di 100 milioni di Euro. Su quest’ultima sanzione non sono ancora giunti commenti da parte del colosso di Mountain View.