Sempre più pubblicità su Instagram: in arrivo anche nei risultati di ricerca

Meta ha annunciato l’introduzione di due nuovi strumenti per Instagram, progettati per consentire agli inserzionisti di ottenere ancora più visibilità ed incrementare le sue entrate pubblicitarie.

La piattaforma di condivisione foto e video, nello specifico, ha dato il via ai test degli annunci nei risultati di ricerca, con l’obiettivo di raggiungere le persone che cercano attivamente aziende, prodotti e contenuti. Come si può vedere nell’immagine presente in calce, gli annunci verranno visualizzati nel feed scorrono quando toccano un post dai risultati di una ricerca.

Inizialmente il test sarà locale, ma Meta ha spiegato che intende espandere la feature a livello globale nei prossimi mesi. Nell’immagine di esempio mostrata per annunciare la novità, si vede un utente cercare “Skin care” attraverso lo strumento dedicato: al di la dei post legati a tale keyword, si possono vedere anche delle inserzioni che mostrano l’etichetta “Sponsorizzato” sotto il nome dell’account.

Insieme alle pubblicità, Instagram ha anche annunciato il lancio “Reminder Ads”, progettati per rendere più facile per le aziende annunciare, ricordare e notificare alle persone eventi o lanci di prodotti. Agli utenti sarà data la possibilità di attivare i promemoria e ricevere tre notifiche: una il giorno prima del lancio, una 15 minuti prima ed una al momento dell’evento o lancio di un prodotto. Anche questa opzione sarà a disposizione degli utenti prossimamente su larga scala.

Di recente, Instagram ha anche deciso di puntare ancora di più sui Reel per dare l’assalto a TikTok.