Pubblicità in onda con la partita ancora in corso: DAZN si scusa per Udinese-Roma

Problemi per DAZN a ridosso di fine primo tempo della partita tra Udinese e Roma. Nel pomeriggio di ieri, infatti, si sono moltiplicate le lamentele di utenti che si sono visti interrompere la visione del match quando l’arbitro ancora non era stata fischiata la fine del primo tempo.

Nello specifico, come lamentato dagli utenti tramite i social, allo scoccare del quarantacinquesimo minuto, con un minuto di recupero ancora da giocare, DAZN ha erroneamente mandato in onda il blocco pubblicitario, impedendo di fatto ai tifosi delle due squadre di poter seguire gli ultimi sessanta secondi della partita.

Si tratta di un errore quasi senza precedenti nella storia delle Pay tv italiane, che ha scatenato tutta l’ira degli abbonati a DAZN, che come avvenuto in altre circostanze si sono riversate sulle piattaforme social per esprimere tutto il loro malcontento per la gestione.

Al termine della partita, Federica Zille si è scusata con i telespettatori ma anche la stessa DAZN con un post pubblicato su Twitter ha riconosciuto l’errore. “La trasmissione del primo tempo di Udinese-Roma è stata interrotta da un breve disservizio che ha impattato alcuni utenti. Ci scusiamo per l’accaduto” si legge nel messaggio pubblicato.

I problemi arrivano proprio a ridosso della relazione di TIM sui problemi di DAZN in cui ha fatto il punto su ciò che non ha funzionato nella prima stagione.