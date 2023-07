Pubblicità personalizzate su Facebook? Per la Corte di Giustizia UE serve il consenso

Abbiamo già scoperto come funzionano gli algoritmi di Facebook e Instagram relativi a post, reel e altri contenuti mostrati sui social. Ciò che invece Meta tiene sotto chiave è il sistema alla base delle sue pubblicità personalizzate per ciascun utente. Presto, però, l'azienda potrebbe chiedere la vostra approvazione per le inserzioni "su misura".

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea del Lussemburgo, infatti, ha emanato una sentenza oggi, martedì 4 luglio, nella quale spiega che Meta dovrà ottenere il consenso degli utenti prima di mostrare alcune pubblicità personalizzate. Ovviamente, la decisione ha valore solo nei Paesi membri dell'Unione Europea, perciò non riguarderà l'operatività di Facebook negli Stati Uniti e nel resto del mondo.

Il nodo alla base della sentenza sta nel fatto che Meta deve raccogliere e processare informazioni relative ai suoi utenti per proporre loro dei contenuti "su misura", tra i quali ovviamente troviamo anche le inserzioni e le pubblicità. Secondo la Corte di Giustizia dell'UE, questa pratica "non può essere giustificata" senza un'approvazione formale dei singoli utenti.

Commentando la decisione ai microfoni del Wall Street Journal, un portavoce della compagnia di Menlo Park ha spiegato che Meta sta ancora "valutando la sentenza della Corte" e che deciderà meglio come agire in futuro, rilasciando anche dichiarazioni più dettagliate a riguardo. Al momento, comunque, sembra che il rapporto tra l'azienda diretta da Mark Zuckerberg e l'apparato europeo non sia esattamente dei migliori.

Infatti, a fine maggio Meta è stata multata per 1,2 miliardi di Euro dal garante per la privacy irlandese, che agisce per conto dell'Unione Europea. Intanto, la compagnia ha fatto ricorso contro un'altra multa da 390 milioni di Euro, comminata all'azienda proprio per la questione della raccolta dei dati personali degli utenti iscritti a Facebook, Instagram e Meta.