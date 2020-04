Le pubblicità di Whatsapp potrebbero debuttare nel 2020: ecco come funzioneranno

A quanto pare, Whatsapp non avrebbe completamente rinunciato all'idea di portare le pubblicità nella popolare app di messaggistica. Nonostante i rapporti dello scorso anno, che davano praticamente per messi da parte i piani, però, The Information riferisce che l'idea sarebbe ancora in piedi e Facebook potrebbe implementarli già nel 2020.

Nell'articolo vengono evidenziati anche nuovi dettagli su come potrebbero funzionare gli annunci. L'idea di Facebook sarebbe di fornire agli utenti annunci "mirati", ma dal momento che le chat di Whatsapp sono basate sulla crittografia end-to-end, gli sviluppatori potrebbero adottare un altro approccio.

Nello specifico, il colosso dei social network avrebbe intenzione di collegare i numeri di telefono associati all'account Whatsapp e con i profili Facebook, in modo tale da rendere le pubblicità "su misura" per le persone. Sulla questione si sarebbe scatenato un acceso dibattito interno, con alcuni dirigenti che avrebbero mostrato la loro contrarietà all'idea in quanto convinti che farà perdere tanti utenti sia su Whatsapp che Facebook.

Il debutto potrebbe avvenire già nel 2020, ma trattandosi di un passo importante non sono esclusi cambi di programma.

Un portavoce di Whatsapp ha confermato ad Engadget che "le pubblicità nella schermata di Stato restano un'opportunità a lungo termine per Whatsapp", che di fatto non è nè una conferma, tanto meno una smentita.