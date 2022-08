Il pubblico potrà decidere 20 nomi dei pianeti scoperti dal James Webb, ecco come

Per rinominare tutti i pianeti che esistono nell'Universo ci vuole sicuramente una grande fantasia, e proprio per questo motivo vengono utilizzati nomi alfanumerici. Tuttavia, in occasione del decimo anniversario dell'Office for Astronomy Outreach, l'International Astronomical Union (IAU) sta organizzando un concorso per nominare 20 sistemi.

Per chi non lo sapesse, l'International Astronomical Union è responsabile di tutti i nomi dei corpi celesti dello spazio e questa nuova iniziativa permetterà a chi parteciperà di chiamare ufficialmente 20 esopianeti scoperti dal James Webb, insieme alle loro stelle ospiti, creando anche collegamenti con le diverse culture della Terra.

I team che parteciperanno all'impresa dovranno scegliere un sistema target, proporre un nome per il pianeta e la stella ospite insieme a una spiegazione del contesto culturale della scelta. Le proposte devono essere presentate in formato scritto e video, mentre i gruppi riceveranno anche il supporto dei coordinatori nazionali di sensibilizzazione dell'IAU.

"È entusiasmante avere un nuovo concorso NameExoWorlds per celebrare il 10° anniversario dell'Office for Astronomy Outreach", ha dichiarato Debra Elmegreen, presidente dell'IAU. "Nell'ultimo decennio, l'OAO ha cercato di costruire ponti tra professionisti, dilettanti, comunicatori, educatori e il pubblico." A scegliere i nomi "vincitori", alla fine, sarà un vero e proprio comitato adibito per l'occasione.

Insomma, una gran bella occasione per avvicinare il pubblico alla scienza: voi cosa ne pensate? Cliccando qui vi dirigerete sulla pagina web del concorso.