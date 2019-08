Il publisher di Eminem fa causa a Spotify per violazione del copyright di 'Lose Yourself'

La società che si occupa della pubblicazione e diffusione delle tracce di Eminem ha citato in giudizio Spotify, sostenendo che il gigante dello streaming musicale starebbe violando i diritti d'autore e "sfidando la costituzionalità di una legge sulle licenze musicali recentemente approvata".

A riportare la notizia l'Hollywood Reporter, secondo cui Eight Mile Style nella causa presentata al tribunale di Nashville nella giornata di ieri avrebbe precisato che Spotify avrebbe violato gli accordi per 250 delle canzoni del rapper, trasmettendole in streaming miliardi di volte senza il pagamento delle adeguate licenze ed ignorando intenzionalmente la proprietà intellettuale in fase di riconoscimento delle royalties.

Secondo i legali Spotify avrebbe anche violato alcune linee guida del Music Modernization Act (MMA) approvato lo scorso Ottobre e progettato per semplificare il processo attraverso cui artisti, cantautori, produttori e detentori di diritti vengono pagati per gli streaming online.

Una delle denunce cita il modo in cui Spotify ha trattato grandi successi come "Lose Yourself". Eight Mile Style afferma che il servizio di streaming ha etichettato la canzone ed altre come "Copyright Control", in cui i titolari dei diritti sono sconosciuti. Di fatto, a Spotify viene contestato di non pagare le royalties dovute, nonostante sia a conoscenza dei possessori. "Spotify non ha riconosciuto Eight Mile o pagato Eight Mile per gli streaming, ma ha invece effettuato pagamenti casuali, che rappresentano solo una frazione di essi" si legge nella denuncia, a cui non ha risposto la stessa società nordeuropea.

Dennis Dennehy ha sottolineato che Eminem non è parte della causa in quanto Eight Mile Style è di proprietà dello stesso gruppo che possiede FBP Publishing.