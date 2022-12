In Puglia un paese offre 30.000 euro per andarci a vivere: chi vuole accettare?

Una cittadina italiana offre ben 30.000 euro per trasferirsi lì? Proprio così, vediamo di cosa si tratta e perché potrebbe essere una buona scusa per cambiare vita.

Per tutti coloro che non sono ancora pronti per andare a vivere in città quantistiche, è ormai da tempo che le città di tutta Italia si sono adoperate a mettere in atto strategie volte ad attirare nuovi residenti per far rivivere luoghi purtroppo disabitati. Dalle case fatiscenti vendute a poco più di un dollaro a quelle pronte per essere abitate a prezzi stracciati.

L'ultima novità arriva dalla Puglia e nello specifico dalla cittadina di Presicce, nota come "città dell'oro verde" per i rigogliosi uliveti che producono olio extravergine di oliva di prima qualità. I funzionari sostengono che pagheranno le persone fino a 30.000 euro per acquistare un immobile vuoto e prendere la residenza, con ogni eventuale informazione tecnica che sarà disponibile direttamente sul sito del comune.

Da sottolineare che le case in vendita hanno un costo di circa 25.000 euro. Le autorità sperano che tale offerta possa finalmente dar nuova vita alla loro città che pian piano, nel corso degli anni, si sta spopolando sempre più a causa anche dei pochissimi nuovi nati.

"Ci sono molte case vuote nel centro storico costruite prima del 1991 che vorremmo vedere di nuovo vivere con nuovi residenti", afferma alla Cnn l'assessore comunale Alfredo Palese. "È un peccato assistere a come i nostri vecchi quartieri pieni di storia, architettura meravigliosa e arte si stiano lentamente svuotando."

Perché non farci un pensierino? Stiamo parlando fra l'altro di un luogo circondato dalla meravigliosa natura del Salento. Si tratta inoltre di una regione realmente magica, in cui è possibile avvistare ad esempio il Tremoctopus un mollusco né polpo né seppia. Ecco perché queste iniziative potrebbero dunque tornare realmente utili a tutti coloro intenzionati a cambiare vita, dando un deciso taglio col passato e pronti ad iniziare nuove avventure.