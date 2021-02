Puglia prima regione senza digital divide: fibra TIM disponibile su tutto il territorio

Tim ha portato a compimento il piano di azzeramento del digital divide in Puglia, annunciato lo scorso anno dal presidente della regione, Michele Emiliano e ripreso anche dall'operatore telefonico.

Il provider infatti ha completato da pochi giorni il piano di copertura della banda ultralarga attraverso la rete FTTH ed FTTC, che ora è disponibile per il 99,4% delle famiglie che utilizzano la rete fissa. Al restante 0,6%, invece, l'accesso viene garantito tramite la piattaforma FWA o satellitare.

Complessivamente, negli ultimi mesi l'operatore telefonico ha portato a compimento i lavori in circa 200 comuni, in cui sono state ampliate le infrastrutture di banda ultralarga esistenti o costruite da zero ove necessario.

Con il completamento dei lavori, inoltre, TIM ha annunciato che proporrà all'AGCOM lo spegnimento della rete in rame in provincia di Taranto. Questo invito sarà rivolto anche agli altri operatori, a cui sarà chiesto di effettuare la migrazione delle linee sulle reti FTTX a disposizione.

Di recente è stata registrata un'accelerazione con i lavori di copertura della banda ultralarga di TIM, che a Febbraio è arrivata in una serie di nuovi comuni nel Friuli Venezia Giulia e Lombardia. La copertura della Penisola con la banda ultralarga rappresenta una delle priorità del nuovo Governo Draghi e del Ministro Colao.