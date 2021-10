Pulire Chernobyl dalle radiazioni? Ci pensano i robot!

Saranno i robot, un giorno, a sistemare i nostri disastri... sperando che saranno sempre meno in futuro. In questi casi così estremi, però, un aiutante robotico può tornare sempre utile, soprattutto se di mezzo ci sono delle radiazioni mortali. Uno dei posti scelti è stato Chernobyl, dove dei ricercatori stanno testando dei robot.

Il team dell'Università di Bristol, per l'esattezza, sta lavorando all'interno del New Safe Confinement (NSC), una struttura che è stata posizionata sui resti del reattore 4 dove in alcune zone i livelli di radiazioni sono fino a 40.000 volte superiori al normale. I robot potrebbero sembrare gli strumenti ideali per queste zone, ma devono essere attentamente calibrati. A proposito, Chernobyl potrà diventare patrimonio dell'umanità.

"Alcune delle apparecchiature che abbiamo portato con noi la prima volta si saturerebbero e non potrebbero registrare dati significativi", ha dichiarato il ricercatore capo Tom Scott in un video sul progetto. "Questa volta, un anno dopo, siamo stati in grado di perfezionare ancora di più la nostra tecnologia".

Nell'intera zona della centrale le radiazioni non sono alte ovunque, piuttosto si raggruppano in delle aree specifiche. Utilizzare i robot, quindi, potrebbe tornare utile per esaminare nel dettaglio queste zone altamente radioattive, così da cercare il metodo migliore per smaltirle. Inoltre, il team di ricerca spera che i robot e l'intelligenza artificiale possano aiutare a scansionare e valutare rapidamente eventuali cambiamenti pericolosi non appena si verificano. Perfino l'industria aereospaziale farà affidamento solo sulle IA in futuro.