Robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S12 in offerta su Amazon per le offerte di primavera

Poco dopo aver parlato dello sconto sul robot aspirapolvere Ecovacs, torniamo a parlare dei robot aspirapolvere che vengono proposti a prezzi ridotti.

SUPER OFFERTA su robot aspirapolvere Xiaomi

In offerta infatti troviamo anche il robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Vacuum S12, che è disponibile a 263 Euro, l'8% in meno piuttosto che 286,65 Euro di listino. La consegna rapida è garantita tra il 27 ed il 28 Marzo 2024, ma almeno nel momento in cui stiamo scrivendo la disponibilità è garantita solo sue due unità, motivo per cui consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.

Possibile anche effettuare il pagamento rateale con Cofidis secondo le condizioni previste ed indicate direttamente al momento della finalizzazione dell'ordine.

A livello tecnico il robot aspirapolvere Xiaomi Vacuum S12 è dotato di un sistema di navigazione laser con rilevamento preciso dell'ambiente circostante, ed è in grado di effettuare la scansione per rilevare ed aggirare gli ostacoli. Il robot è dotato di una potenza di 4000 Pa grazie al potente motore senza spazzole, che gli consente di rimuovere polvere e capelli con facilità. Il controllo viene effettuato attraverso l'applicazione Xiaomi Home che consente di controllare il robot da remoto e tenere traccia dell'avanzamento della pulizia direttamente da mobile. Insomma, un robot davvero molto interessante.