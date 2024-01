Il nuovo pulsante di iPhone 16 trasformerà lo smartphone in una fotocamera

Su iPhone 15 Pro e Pro Max, ha fatto il suo debutto anche il pulsante Azione programmabile che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine permette di fare in modo che alla pressione effettui determinate azioni. A quanto pare su iPhone 16 ne debutterà un altro.

Un nuovo rapporto pubblicato da The Information afferma che Apple sta testando un nuovo pulsante specificamente progettato per la fotocamera. Tale tasto dovrebbe essere posizionato sulla cornice in basso a destra, una scelta legata al fatto che sarebbe facile da raggiungere quando si scattano le fotografie o registrano video in orizzontale. Sostanzialmente, il funzionamento sarà simile ai tasti d’acquisizione presenti sulle fotocamere tradizionali e mirrorless.

Del nuovo pulsante di iPhone 16 si parla ormai da tempo, ma le ultime indiscrezioni vanno per certi versi in controtendenza rispetto a quanto emerso in precedenza: a quanto pare non si tratterà di un pulsante capacitivo ma sarà meccanico come un tasto tradizionale, con caratteristiche extra capacitive che lo renderanno sensibile sia al tocco che alla pressione. Gli utenti a quanto pare scorrendo verso sinistra e destra saranno in grado di controllare lo zoom della fotocamera, mentre se lo terranno premuto leggermente potranno impostare la messa fuoco su un soggetto.

The Information spiega che il tasto sarebbe in fase di test e dovrebbe essere integrato sull’intera gamma di iPhone 16, quindi non solo sui modelli Pro.