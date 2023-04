I pulsanti allo stato solido di Apple slittano di un anno: arriveranno su iPhone 16

A poche ore dalla scoperta che iPhone 15 Pro non avrà tasti allo stato solido, ma dei "semplici" pulsanti fisici identici a quelli di iPhone 14 Pro e Pro Max, arriva ora la notizia che la feature è slittata alla lineup di iPhone 16, in uscita nella seconda metà del 2024.

A riportare la notizia è il noto leaker Ming-Chi Kuo, che già nelle scorse ore aveva rivelato che iPhone 15 dovrà rinunciare ai pulsanti allo stato solido a causa di alcuni "problemi di produzione che Apple non è riuscita a risolvere" in tempo per il lancio dello smartphone. Mentre iPhone 15 avrà dei tasti "tradizionali" sia sulle varianti base che su quelle Pro, dunque, i pulsanti allo stato solido slitteranno al prossimo anno.

A confermare ulteriormente il cambio di piani di Apple sono gli analisti Jeff Pu e Shelly Chou, entrambi considerati piuttosto affidabili per quanto riguarda il mondo che orbita attorno al colosso di Cupertino. Secondo i due analisti, i pulsanti allo stato solido faranno il loro debutto su iPhone 16, nel corso del 2024. È interessante che, per Pu e Chou, i nuovi pulsanti non saranno un'esclusiva di iPhone 16 Pro e Pro Max, ma verranno direttamente estesi a tutta la linea di Melafonini del prossimo anno.

L'idea alla base dei pulsanti allo stato solido era quella di utilizzare due Taptic Engine aggiuntivi su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max per recepire gli input tattili degli utenti tramite l'analisi della pressione su alcuni "tasti" specifici dello smartphone, che però non si sarebbero mossi dopo essere stati premuti dall'utente, ma avrebbero fornito invece un feedback aptico per confermare l'avvenuta registrazione dell'input.

Questo sistema doveva essere utilizzato sia per i pulsanti del volume che per il tasto di accensione dei device, ma anche per sostituire lo switch del silenzioso di iPhone 15 Pro e Pro Max con un "pulsante azione" programmabile dall'utente. Sembra dunque che tutte queste novità siano state posticipato al prossimo anno, quando verranno implementate su tutta la linea di iPhone 16, e non solo sulle due varianti a prezzo più elevato.