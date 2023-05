Niente pulsanti allo stato solido su iPhone 15: arriveranno nel 2024 con iPhone 16 Pro

Ormai sembra confermato che iPhone 15 Pro non avrà pulsanti allo stato solido, forse a causa di problemi dell'ultimo minuto nello sviluppo dello smartphone. Tuttavia, sono sempre più numerose le fonti che riportano che i pulsanti aptici debutteranno su iPhone 16, in arrivo in tutto il mondo nel corso del 2024.

L'ultima conferma a riguardo arriva dal giornalista di Bloomberg Mark Gurman, il quale ha confermato che Apple introdurrà i pulsanti allo stato solido su iPhone 16, e non più su iPhone 15. Secondo il giornalista, Apple è stata "vacillante" riguardo all'implementazione della feature anche sul Melafonino del prossimo anno (e dunque non solo su quello del 2023) per via di fattori come gli alti costi e la complessità dello sviluppo e della riparazione di eventuali problemi hardware.

Gurman conferma comunque che esisterebbero alcuni iPhone 15 dotati di pulsanti aptici, ma anche che questi ultimi sarebbero solo dei modelli "sperimentali" del device, e che è altamente improbabile, ormai, che la feature arrivi già quest'anno. Nello specifico, i pulsanti allo stato solido debutteranno su iPhone 16 Pro e Pro Max, per poi essere estesi a tutta la lineup di Cupertino nel 2025, con iPhone 17. Ciò significa che l'implementazione della funzione slitterà esattamente di un anno, e non verrà "recuperata" con l'inserimento di quest'ultima su tutti gli iPhone 16, come precedentemente rumoreggiato.

Anche l'analista Ming-Chi Kuo sembra essere della stessa idea del giornalista di Bloomberg, anche se, secondo lui, i motivi del posticipo di un anno dei pulsanti aptici non sarebbero legati al prezzo di questi ultimi, ma solamente a "problemi tecnici irrisolti nel momento dell'ingresso in produzione di massa" delle componenti di base di iPhone 15.

A prescindere da dove stia la verità, Macrumors afferma che il delay di un anno dei nuovi tasti influirà anche sul design dei pulsanti di iPhone 15: lo smartphone, infatti, doveva adottare inizialmente un solo tasto per la regolazione del volume, ma pare che quest'ultimo sia stato accantonato in favore di una soluzione tradizionale a due pulsanti. Non è invece chiaro se lo switch del silenzioso di iPhone 15 sarà sostituito da un pulsante azione multifunzione, anche se tale feature potrebbe arrivare indipendentemente dall'inserimento nella scocca dei pulsanti aptici.