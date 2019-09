Puma debutta all'IFA con il primo smartwatch per sportivi

Debutto a sorpresa all'IFA di Berlino. Puma e Fossil infatti hanno annunciato il primo smartwatch del popolare marchio d'abbigliamento per lo sport, basato su Wear OS di Android e la piattaforma Snapdragon Wear 3100. Nel comunicato diffuso Puma sottolinea che si tratta di un prodotto per gli sportivi.

Il wearable è progettato per aiutare gli atleti ad allenarsi, rimanere motivati, monitorare gli obiettivi e connettersi agli altri mentre sono in movimento. A livello di design troviamo una cassa sagomata in nylon ed alluminio, mentre il cinturino ruvido in silicone offre aderenza e traspirabilità, per ridurre al minimo la sudorazione durante l'attività fisica.

Nei negozi arriveranno tre colorazioni, ma chiaramente l'orologio è adatto anche per la vita di tutti i giorni e non solo in palestra.

“I nostri clienti vedono la tecnologia come un must imprescindibile e ricercano uno smartwatch a sostegno del proprio stile di vita attivo”, sostiene Adam Petrick, direttore generale Brand and Marketing di PUMA. “Siamo entusiasti di presentare il nostro primo smartwatch, che condivide il DNA con i capi di abbigliamento sportivo e le calzature PUMA. Con questo orologio al polso gli utenti avranno davvero solo bisogno di allacciarsi le scarpe, connettersi e partire”.

“Il settore smartwatch è in forte espansione e continua ad attrarre marchi sempre nuovi interessati a questa tendenza”, ha dichiarato Pankaj Kedia, Global Business Head di Qualcomm Atheros, Inc. “Siamo lieti di ampliare la nostra collaborazione con Fossil Group aggiungendo il marchio Puma al sempre più folto portafoglio di smartwatch. Sfruttando caratteristiche della piattaforma Snapdragon Wear 3100 come l'alta prestazione e i bassi consumi, lo Smartwatch Puma va ad arricchire il patrimonio di Puma in ambito sportivo, pronto a deliziare i consumatori di tutto il mondo”.

A livello software, grazie a Google Fit l'orologio può monitorare attività come pilates, canottaggio o spinning, ma anche di contare le ripetizioni in palestra (ad esempio le flessioni). Quando attiva la "modalità allenamento", Google Fit tiene sotto controllo di continuo il battito cardiaco, per calcolare la media ideale.

Sono anche presenti vari tipi di quadranti interattivi, tra cui "Scorecard" che mostra ora, data e battito cardiaco e consente di scegliere le informazioni per la visualizzazione rapida. Gli utenti possono anche caricare foto dai social media e visualizzarle direttamente dal polso.