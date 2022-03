Il punch-hole di iPhone 14 sarà più grande del previsto: colpa del Face ID

Solo la scorsa settimana vi abbiamo parlato della forma del punch-hole di iPhone 14 Pro: fin dall'inizio, però, molti fan hanno criticato le prime immagini dei fori del prossimo iPhone per via della mancanza di dimensioni precise. Fortunatamente, oggi un leaker ha fornito la misura del diametro del punch-hole di iPhone 14.

L'indiscrezione arriva da un tweet del leaker ShrimpApplePro, che potete vedere in calce a questa notizia. ShrimpApplePro è stato il primo a condividere il design di iPhone 14 Pro e del suo punch-hole lo scorso settembre, mentre dalle nuove immagini sembra essere in possesso di documenti e progetti utilizzati internamente dalla casa di Cupertino per i propri smartphone.

Anzitutto, il leaker conferma che iPhone 14 Pro avrà un "dual punch-hole" dotato cioè di due fori, uno a forma di pillola ed uno circolare. Questa decisione dipende dalla necessità di alloggiare fuori dal display dello smartphone la tecnologia per il Face ID di Apple, che rende impossibile un punch-hole simile a quello degli smartphone Android. In particolare, la selfie-camera si troverà nel foro "a pillola", mentre quello circolare alloggerà semplicemente il dot projector utilizzato dal Face ID fin dai tempi di iPhone X.

Le schematiche del prodotto comparse in rete di recente, inoltre, sembrano sottolineare che i fori saranno più grandi del previsto, indiscrezione con la quale concorda anche ShrimpApplePro. Il leaker ha infatti pubblicato un'immagine che spiega che il foro circolare del punch-hole avrà un diametro di 5,631 mm, simile alla lunghezza del notch di iPhone 13 Pro. L'area totale occupata dal punch-hole tondo, in altre parole, dovrebbe essere di circa 25 millimetri quadrati, mentre circa doppia dovrebbe essere quella del foro ellittico riservato alla selfie-camera.

È piuttosto interessante, come fa notare sempre lo stesso leaker, che probabilmente Apple non cambierà la disposizione dell'hardware del Face ID di iPhone 14 rispetto ad iPhone 13, ma si limiterà a "coprire" con lo schermo le parti che non devono assolutamente rimanere al di fuori del display. Nel tweet in calce, infatti, potete vedere l'enorme somiglianza in termini di dimensione e posizione tra il punch-hole di iPhone 14 Pro e il notch di iPhone 13.