Punte di freccia scite e abitazione dell'età del bronzo scoperte in Ucraina

È senza ombra di dubbio curioso che in Ucraina ci siano così tanti resti di frecce, filatoi e frammenti in ceramica risalenti alla fine del VI secolo e all'inizio del V secolo a.C. Ma gli archeologi sanno da chi furono utilizzati: dai nomadi sciti, guerrieri noti per le grandi capacità di arcieria a cavallo, attivi sul territorio ucraino.

Con il termine Sciti non intendiamo un popolo specifico, concezione ottocentesca, bensì un insieme di gruppi etnici differenti che occupavano le vaste praterie che si estendevano dalla Cina alla costa settentrionale del Mar Nero, tra l’800 a.C. e il 300 d.C. La loro identificazione culturale come Sciti è anche eco di un processo di identificazione avvenuto qualche migliaio di anni fa. Ad esempio, Erodoto afferma che il popolo orientale discendeva dall’eroe Ercole e da Echidna, una donna le cui estremità inferiori erano simili alla coda di un serpente. Gli studiosi suggeriscono che gli Sciti emersero effettivamente da vari gruppi siberiani, dell'Asia orientale e Yamnaya eurasiatici.

I resti della cultura degli Skula, così si chiamavano tra di loro, si trovano nella Riserva storica e culturale di Bilsk, vicino all’omonimo villaggio, sito nell'Ucraina centrale. Lì, tra i fiumi Vorskla e Sukha Hrunia, giacciono le rovine di un insediamento 5.000 ettari da cui sono stati scavati numerosi manufatti negli ultimi decenni.

Gli storici associano i resti di questo centro urbano all’antica città di Gelone, citata ancora una volta negli scritti del “padre della storia”, Erodoto. Sono stati rinvenuti 40 oggetti che risalgono al periodo scitico, tra questi ci sono anche frammenti di ceramiche degli Skula e altri cimeli di origine greca, probabilmente importati dall’antica Attica e Olbia.

Ma non è tutto: gli esperti hanno scoperto i resti di un'abitazione della tarda età del bronzo che misurava circa 64 metri quadrati in un sito pressoché vicino; questa dimora è antecedente ai manufatti e agli edifici sciti.

"Immagina, ha più di 3.300 anni!" afferma Ihor Korost, direttore della Riserva storica e culturale di Bilsk.

[Credito immagine: Ukrinform]