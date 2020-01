Punteggio da record su AnTuTu Benchmark per un misterioso smartphone di Realme

Realme, azienda fondata dall'ex vicepresidente di OPPO Sky Li, sta facendo grandi cose in campo smartphone. Infatti, molti dei suoi dispositivi stanno convincendo critica e pubblico grazie all'ottimo rapporto qualità/prezzo (a tal proposito, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Realme X2).

Ebbene, sembra che l'azienda cinese voglia fare un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni. Infatti, stando anche a quanto riportato da GSMArena, un misterioso smartphone di Realme ha recentemente fatto registrare un totale di ben 574985 punti su AnTuTu Benchmark. Si tratta di un risultato particolarmente elevato, che andrebbe a posizionare questo dispositivo nelle zone alte delle classifiche in termini di prestazioni.

Il modello coinvolto, che non è ancora stato presentato ufficialmente, viene indicato da AnTuTu come "Realme RMX2071". Secondo alcune fonti internazionali, potrebbe trattarsi di una variante Pro di Realme X50 5G. Tuttavia, i dettagli in merito scarseggiano e non possiamo quindi sbilanciarci ulteriormente.

In ogni caso, sul sito ufficiale dell'MWC di Barcellona è comparsa una pagina legata a un evento che Realme terrà proprio nei giorni della fiera. In particolare, l'azienda cinese salirà sul palco il 24 febbraio 2020 a partire dalle ore 10:00. Secondo alcuni, potrebbe essere questa l'occasione giusta per saperne di più in merito al misterioso dispositivo: staremo a vedere.