Mai più punti senza internet con il router TP-Link Archer C80 in OFFERTA!

TP-Link Archer C80 Gigabit Router Wi-Fi Dual Band AC1900 Wireless porta la tua esperienza di connessione internet ai massimi livelli. Fino a 1300Mbps in 5GHz e 600Mbps in 2.4GHz. Dotato di 4 porte LAN Gigabit e 1 porta WAN Gigabit.

Grazie alla tecnologia Beamforming concentra il segnale nelle aree della copertura in cui si trovano i dispositivi connessi, ottimizzando le performance.

Massima personalizzazione grazie al parental control, la rete ospiti e il controllo degli accessi.

Esclusiva tecnologia Smart Connect, la quale dirige il dispositivo connesso sulla banda disponibile più rapida. Così come la funzione Airtime Fairness, che ottimizza le tempistiche dei dispositivi dotati di standard wireless più datati.

Sfrutta i vantaggi della tecnologia mesh abbinando Archer C80 a extender anch'essi dotati di supporto OneMesh, per una rete unificata senza interruzioni di segnale in ogni angolo della casa.

Massima compatibilità: Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, o altri browser che supportano JavaScript, cable o DSL Modem (se necessario).

Puoi gestirlo comodamente tramite il tuo smartphone con la App Tether, disponibile per Android e iOS.

