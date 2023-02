Tutti i puntini bianchi che vedete in queste immagini sono buchi neri

Rilasciata per la prima volta al pubblico nel 2021, nell'immagine è possibile osservare 25.000 punti catturati dopo anni di osservazioni di un radiotelescopio. Probabilmente saprete che questi mostri cosmici sono "invisibili"... ma non quando divorano materiale, poiché creano un disco di polvere e gas che li rende luminosi a molte lunghezze d'onda.

Il radiotelescopio che ha creato l'immagine è il LOw Frequency ARray (LOFAR) in Europa. Questa è una rete interferometrica composta da circa 20.000 antenne radio, distribuite in 52 località in tutta Europa ed è è l'unica rete di radiotelescopi in grado di fornire immagini profonde e ad alta risoluzione a frequenze inferiori a 100 megahertz.

Pensate che sia un risultato straordinario? L'immagine copre solo il 4% del cielo e poiché si trova sulla Terra, LOFAR ha un ostacolo significativo da superare: la ionosfera. Quest'ultima - uno dei motivi che ha portato alla creazione di telescopi spaziali - è particolarmente problematica per le onde radio a frequenza ultra bassa, che possono essere riflesse nello spazio.

Le frequenze che penetrano nella ionosfera possono variare a seconda delle condizioni atmosferiche ma funge da barriera per molti strumenti. Per superare questo problema, il team ha utilizzato un supercomputer capace di eseguire algoritmi per correggere l'interferenza ionosferica ogni quattro secondi.

Nelle 256 ore in cui LOFAR ha fissato il cielo, sono state apportate molte correzioni, permettendo la creazione di questa bellissima immagine. A proposito, ma quanti buchi neri ci sono nel nostro Universo?