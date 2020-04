Altro 'punto' per Albert Einstein, confermata nuovamente la sua teoria della relatività

La Teoria della relatività generale di Albert Einstein è stata ampiamente dimostrata durante gli anni e, ancora oggi, continua ad accumulare "vittorie". Un nuovo studio del buco nero al centro della nostra galassia (Sagittarius A*) conferma un'altra volta la teoria del fisico.

Una stella conosciuta con il semplice nome di "S2" orbita attorno al buco nero ogni 16 anni. Per decenni, gli astronomi hanno utilizzato l'orbita ellittica di S2, 15 volte più grande del Sole, per testare i vari elementi della relatività generale. L'orbita, infatti, non rimane statica, ma ruota attorno al buco nero a forma di "rosetta".

Il team ha analizzato S2 utilizzando gli strumenti di ottica adattiva SINFONI e NACO montati sul Very Large Telescope (VLT). Nel 2017, hanno aggiunto un nuovissimo strumento noto come GRAVITY, che ha contribuito a perfezionare le osservazioni. I distintivi spostamenti orbitali visti nella particolare stella sono il risultato dell'incredibile massa posseduta dal buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea. In sostanza, la potentissima gravità del mostro cosmico deforma lo spazio-tempo e fa spostare l'orbita di S2 in questo modo.

La relatività generale è stata confermata più volte, quindi nessuno si aspettava che questo studio fosse in qualche modo "respinto". Nonostante la grandezza di tale teoria, però, ha i suoi limiti: come la gravità quantistica e l'energia oscura, non considerati dal modello di Einstein.