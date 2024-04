A che punto è la copertura del 5G in Italia? I dati sono impietosi

A che punto siamo in Italia con la copertura del 5G? È questa la domanda che probabilmente si fanno molti utenti nel momento in cui si ritrovano dinanzi a promozioni con il 5G, salvo poi scoprire che la loro zona non è raggiunta dalla rete. Una fotografia è stata scattata nel corso della conferenza '5G&Co Everything is connected’.

L’evento di due giorni, promosso dal Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni, conferma i ritardi ma non solo a livello nazionale ma globali. In Italia comunque la copertura è solo al 10% del territorio italiano. Nicola Blefari Maleazzi, presidente del CNIT, ha spiegato che "bisogna prima completare la realizzazione della rete 5G nella sua versione completa, la cosiddetta stand alone, e siamo al 10% in Italia". Dopo questo step sarà necessario riempire il vuoto che c’è tra la rete ed i bisogni degli utenti: solo in questo modo, secondo Melazzi, il “5G esploderà, altrimenti ci teniamo una generazione di cellulari migliore ma non radicalmente diversa”.

Qualche mese fa, su queste pagine abbiamo pubblicato un approfondimento che spiega come verificare la copertura con 4G e 5G di un operatore nella vostra zona,a cui vi rimandiamo per tutti i dettagli del caso. La vostra zona è raggiunta?

