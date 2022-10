Il punto di forza del Galaxy S23 sarà la batteria?Previsto un incremento rispetto ad S22

Mentre sembra appurata la presenza di una fotocamera da 200Mp su Galaxy S23 Ultra, quest’oggi emergono nuovi dettagli sull’autonomia dei dispositivi.

Secondo quanto riportato da un importante leaker, Digital Chat Station su Weibo, il Galaxy S23 avrà una batteria con capacità da 3900 mAh, 200 mAh in più rispetto al Galaxy S22 liscio che si fermava a 3700 mAh, ma comunque inferiore se confrontata a quella dell’S21 che aveva una batteria da ben 4000 mAh.

Chiaramente, centrali saranno le ottimizzazioni che apporterà a livello di gestione energetica Samsung: bisogna capire come il produttore ottimizzerà il chipset e l’efficienza energetica, e come questa si tradurrà in ore di autonomia.

Per quanto riguarda il Galaxy S23+, invece, si parla di una batteria da 4700 mAh, rispetto ai 4500 mAh del Galaxy S22+, mentre la variante Ultra dovrebbe mantenere una cella da 5000 mAh, come quella vista sul precedente modello.

Insomma, Samsung potrebbe davvero puntare tutto sulla batteria per spingere le vendite della serie Galaxy S23 che a quanto pare potrebbe arrivare in anticipo rispetto a quanto previsto inizialmente. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il colosso coreano potrebbe svelarli a gennaio 2023, e non a febbraio 2023.

Come sempre, vi invitiamo a prendere con le pinze i rumor come questi in quanto potrebbero anche non corrispondere alla realtà.