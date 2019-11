A che punto è la missione di deflessione degli asteroidi dell'ESA?

L'Agenzia Spaziale Europea ha in mente di lanciare una missione che in futuro potrà tornarci molto utile per contrastare eventuali asteroidi pericolosi. Insieme alla missione DART della NASA, l'ESA vuole lanciare Hera, allo scopo di raccogliere preziosi dati per "combattere" future minacce.

"Per progettare una missione di deflessione, dobbiamo prevedere cosa accadrà", afferma Kai Wünnemann, che guida il dipartimento di ricerca sui meteoriti e gli impatti del Museo di Storia Naturale di Berlino, in una conferenza stampa del 15 novembre.

Durante le riunioni ministeriali dell'ESA, che si svolgono ogni tre anni, i delegati decidono il bilancio per gli anni successivi. Nell'ultima riunione, avvenuta nel 2016, gli Stati membri hanno rifiutato di finanziare una versione precedente della missione Hera, denominata Asteroid Impact Mission (AIM).

Questa volta, però, c'è più fiducia. "La probabilità [di un impatto] è bassa ma le conseguenze sono alte", afferma Patrick Michel, capo scienziato della missione Hera, a Space.com. "Questo è il motivo per cui è importante prendersene cura. Inoltre, abbiamo gli strumenti.. Non possiamo perdere altro tempo."

L'obiettivo della navicella spaziale sarà Didymos, un asteroide binario. Sono due rocce spaziali: la più grande è larga circa 800 metri ed è orbitata da una minuscola luna, informalmente soprannominata Didymoon, grande solo 160 metri. Se un asteroide delle dimensioni di Didymoon dovesse scontrarsi con la Terra, causerebbe un'esplosione più grande della più grande arma nucleare attualmente a nostra disposizione.

La sonda DART della NASA verrà lanciata su un razzo SpaceX Falcon 9 nel giugno 2021 e nell'ottobre 2022 si schianterà contro Didymoon a più di 6 chilometri al secondo. Se dovesse essere approvata, Hera verrà lanciata nell'ottobre 2024 e arriverà a destinazione nel dicembre 2026. "Hai bisogno di un detective che si rechi sulla scena del crimine per capire attentamente cosa sia successo", afferma Michel.

Anche se l'impatto di un asteroide è probabilmente il disastro naturale meno probabile, vale la pena prepararsi perché potrebbe essere l'unica catastrofe che possiamo prevenire, continua l'uomo. "Anche se potessimo prevedere un terremoto o uno tsunami, non lo impediremmo." Durante la conferenza stampa, inoltre, oltre 1.200 scienziati e cittadini hanno sostenuto la missione Hera. Staremo a vedere.