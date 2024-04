Il punto più profondo dell'oceano? Può sommergere completamente l'Everest

Gli oceani sulla Terra hanno una profondità media di circa 3.682 metri (12.080 piedi), ma c’è un punto in cui il fondale marino sprofonda letteralmente. Immergiamoci nel punto più profondo della Terra.

Conosciuto come Challenger Deep, il punto più profondo dell'oceano si trova all'interno della famosa Fossa delle Marianne nel Pacifico occidentale ed è stato visitato solo da una manciata di persone. Questa volta parliamo di profondità decisamente diverse da quelle del secondo blu hole più profondo al mondo.

Questa depressione, prende il nome dalla leggendaria spedizione Challenger che per prima esplorò le profondità della fossa nel 1875 e si trova a circa 200 miglia nautiche, ovvero circa 370 chilometri, a sud-ovest di Guam, verso l'estremità meridionale della Fossa delle Marianne.

In realtà, vi sono ben tre depressioni conosciute come bacino orientale, centrale e occidentale. Uno studio del 2021 ha confermato che il punto più profondo si trova all'interno del bacino orientale. Curiosi di conoscere la profondità? Bene, sappiate che stiamo parlando "solamente" di 10.935 metri sotto il livello del mare, ovvero 35.876 piedi. Decisamente impressionante vero?

Per avere un’idea, pensate che se il Monte Everest fosse collocato lì, la sua cima si troverebbe ancora a circa 2.084 metri sotto le onde. A quanto pare però, non è un luogo così impossibile da raggiungere.

Il Challenger Deep fu raggiunto dall'oceanografo Jacques Piccard e dal tenente della Marina Don Walsh, che raggiunsero il fondo del mare a bordo di un sommergibile della Marina americana nel 1960, ma non solo.

Più di sessant'anni dopo, il celebre regista ed esploratore James Cameron è diventato il secondo visitatore del Challenger Deep e il primo viaggiatore solitario ad arrivarci nel 2012.

Grazie ad un sottomarino da lui stesso progettato, Cameron ha impiegato 2 ore e 36 minuti per scendere sul fondo, prima di ritornare in superficie in circa 70 minuti. Ma come si è formata una simile meraviglia della natura?

Come il resto della Fossa delle Marianne, il Challenger Deep si è formato attraverso un processo noto come subduzione, attraverso cui la placca del Pacifico è letteralmente scivolata sotto la più piccola placca delle Marianne. La domanda a questo punto sorge spontanea: c’è vita a queste profondità?

Durante la visita di Cameron, è possibile osservare diversi filmati in cui vi sono strani cetrioli di mare traslucidi che non erano stati visti da nessun'altra parte nell'oceano, confermando la presenza di diverse e bizzarre forme di vita… ma non solo.

Le successive esplorazioni, hanno infatti rivelato che le forme di vita sul fondo dell’oceano potrebbero già essere colpite dall’inquinamento. Incredibilmente, una spedizione trovò addirittura una bottiglia di birra sul fondo del mare.

Come dimostrato dal virus più profondo mai scoperto, la natura vince sempre; tuttavia, dovremmo iniziare a preoccuparci seriamente dell’impatto dei nostri comportamenti su questi splendidi habitat.

