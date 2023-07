A che punto sta Project Endgame? Il Cloud Gaming di Intel potrebbe tardare

Vi ricordate del lancio di Intel Project Endgame? Si tratta di un servizio di Cloud Computing che tra le varie ipotesi dovrebbe offrire anche opzioni per il gioco in streaming e in generale servizi cloud per l'utilizzo delle GPU Intel.

A quanto pare, il progetto del servizio basato sulle schede video Intel ARC sarebbe stato messo in pausa dal gigante blu dei semiconduttori. A data da destinarsi.

Ad annunciarlo è stata direttamente Intel, in maniera del tutto inaspettata. La comunicazione, infatti, è avvenuta su Twitter in risposta alla domanda di un utente che chiedeva aggiornamenti in merito. Alla domanda, il profilo ufficiale di Intel Graphics ha risposto che "i nostri sforzi su Project Endgame sono in pausa. Non abbiamo alcun aggiornamento da darvi al momento".

Il servizio sarebbe dovuto arrivare in anteprima in fase beta già alla fine del 2022 ma è plausibile che l'addio di Raja Koduri (all'epoca dell'annuncio ancora in carica nella divisione grafica di Intel) abbia in qualche modo influito su questa battuta d'arresto.

Chiaramente la speranza è sempre quella che si possa trattare solo di una pausa temporanea e che il servizio del team blu possa vedere la luce e offrire le sue potenzialità a creator e giocatori. La sua peculiarità, infatti, era proprio quella di mettere a disposizione dell'utente una scheda video in cloud più che un sistema completo o parte di esso, come accade invece per le più popolari piattaforme di Cloud Gaming e Cloud Computing.

Nel frattempo, ricordiamo che Intel ha detto addio anche ai NUC, un pezzo di storia dell'offerta hardware per gli amanti dei PC compatti.