Nel punto più remoto della Terra, è stato sentito uno strano suono a frequenza ultrabassa

Nel Pacifico meridionale, esiste un luogo così isolato da essere considerato il punto più remoto della Terra: Point Nemo. Questa località, distante oltre 2.689 chilometri da qualsiasi terraferma, è talmente isolata che gli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, passando sopra, diventano gli umani più vicini.

Proprio in questo teatro di solitudine oceanica, un cimitero sottomarino per vecchie navicelle spaziali, nel 1997 gli scienziati dell'U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hanno intercettato un suono misterioso. Questo, di frequenza ultra-bassa, è stato uno dei più potenti e rumorosi mai registrati sott'acqua.

L'origine di questo fenomeno acustico, soprannominato "Bloop", ha sollevato speculazioni e teorie, data la sua intensità tale da essere rilevato da idrofoni distanti anche 4.800 chilometri l'uno dall'altro. Inizialmente, alcuni pensavano potesse essere l'opera di un gigantesco animale marino sconosciuto, forse un calamaro gigante o un mostro marino leggendario.

Tuttavia, l'ipotesi più plausibile, avanzata anche dall'oceanografo della NOAA Chris Fox, suggeriva che il "Bloop" fosse legato ai processi di "calving" dei ghiacci, ovvero il distacco di enormi blocchi di ghiaccio dalle banchise antartiche. Le indagini successive hanno confermato che suoni simili al "Bloop" sono coerenti con gli icequakes, causati da grandi iceberg che si fratturano e si dividono, un fenomeno capace di generare onde sonore di ampia portata.

Basandosi sull'origine del suono, gli iceberg responsabili erano probabilmente localizzati tra lo Stretto di Bransfield e il Mare di Ross o vicino a Capo Adare, noto punto di origine di segnali criogenici.

