A che punto siamo per scoprire l'esistenza di forme di vita su altri pianeti?

Credere che delle ipotetiche forme di vita nell'Universo siano uguali a quelle sulla Terra limita fortemente il potenziale per delle grandi scoperte, hanno affermato i ricercatori durante l'annuale TESS Science Conference al Massachusetts Institute of Technology (MIT).

In questa conferenza, un gruppo di scienziati ha discusso di quelli che saranno i prossimi passi per la ricerca della vita all'infuori del nostro pianeta. Le prime discussioni si sono focalizzate sulle missioni della NASA Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) e Large UV/Optical/IR Surveyor (LUVOIR), progettate proprio sulla ricerca di biosegnali (biosignature).

"HabEx è progettato in modo da avere davvero ottime possibilità - del 95% - di trovare uno spettro di almeno un esopianeta potenzialmente abitabile", ha detto Shawn Domagal-Goldman, un astrobiologo presso il Goddard Space Center della NASA.

"LUVOIR vuole fare la stessa cosa, ma per 30, 40, 50 volte", ha poi aggiunto. Queste sono missioni ancora concettuali e devono essere prese in esame dalla NASA. L'astrobiologa e fisica teorica Sara Walker ha inoltre sottolineato che, indipendentemente da quali missioni saranno portate avanti in futuro, sarà importante non limitare la ricerca di questi segnali al tipo di chimica a cui siamo abituati sulla Terra.

Identificare una gamma più completa di esopianeti in grado di ospitare la vita richiederà probabilmente di ampliare la nostra definizione di "zona abitabile". Tradizionalmente, la zona abitabile è definita come la distanza ottimale, tra un pianeta e la sua stella, che permette all'acqua liquida di esistere.

Tuttavia, come hanno discusso anche i relatori, l'acqua liquida potrebbe non essere l'unica base per la vita. Possiamo immaginare una zona abitabile per ogni solvente differente, afferma Janusz Petkowski, ricercatore interdisciplinare del MIT.

Ad esempio la zona abitabile per la Terra è definita rispetto alla sostenibilità dell'acqua liquida sulla superficie del pianeta, ma ciascuno dei solventi potrebbe avere una propria zona abitabile. Un esempio di solvente differente potrebbe essere il metano liquido, presente in abbondanza sulla superficie dell'enorme luna di Saturno, Titano.

Quindi, quanto siamo vicini all'identificazione della vita su altri pianeti? Dipende da come la ricerca avanza nei prossimi decenni. Sicuramente impareremo di più entro 20 anni, afferma il chimico Rafal Szabla, ma ci sarà bisogno di dati molto solidi.

Per quanto riguarda l'esistenza della vita aliena, potrebbero passare anche 100 anni prima che venga realmente identificata, dichiara l'astrochimico Paul Rimmer dell'Università di Cambridge. "Se si scopre che la vita, come quella sulla Terra, è molto comune, allora penso che nei prossimi 30 o 40 anni potremmo dire, 'Di questi 100 o più pianeti, uno di loro ha quasi sicuramente vita'."