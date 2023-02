Facciamo il punto della situazione del mercato crypto a metà febbraio 2023

Il mercato delle criptovalute ancora sta sentendo gli effetti del caos causato da FTX: dopo la bancarotta del prestatore Genesis, proprio in queste giornate, dopo un mese di ricrescita, la maggior parte delle crypto sta perdendo valore. Ecco la nostra tradizionale rassegna del mondo crypto.

Proprio come il mese scorso, quando abbiamo dato una rapida occhiata a come è iniziato il 2023 per le criptovalute, ci avvaliamo dei grafici in tempo reale di CoinDesk per monitorare la tendenza negativa generale del settore. Fortunatamente non ci sono crolli vertiginosi: ad esempio, il Bitcoin nelle ultime 24 ore ha visto un calo di qualche centinaio di dollari arrivando al valore al cambio di 21.646,92 dollari al momento della scrittura della notizia. Su base settimanale, invece, il calo è più evidente e ammonta quasi duemila dollari.

La situazione è analoga per Ethereum: un singolo ETH a oggi viene scambiato a 1.484 dollari circa, in salita rispetto a un mese fa ma in calo negli ultimi sette giorni. Anche XRP nelle ultime 24 ha perso il 3,56% arrivando a quota 0,3676 dollari per singolo coin; su base settimanale si tratta di una perdita di 0,04 dollari circa.

Gli Altcoin principali sono anch’essi in perdita: Cardano, Aptos, Dogecoin, Shiba Inu, Solana e Polkadot sono solo alcuni dei coin in rosso nelle ultime 24 ore e negli ultimi sette giorni. A registrare la crescita più alta in termini percentuali è TerraUSD, passata da 0,026 dollari a 0,031 dollari, ovvero salita del 16,19%; così facendo, è tornata ai valori di circa 5 giorni fa.

Restando nel tema, a fine gennaio c’è stata un’altra stretta su Sam Bankman-Fried, ex CEO di FTX.