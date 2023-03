Fino a che punto può vedere l'occhio umano? Ecco l'incredibile risposta

Vi siete mai persi guardando un panorama incredibile? Osservando tutti i dettagli del mondo intorno a voi fino a non riuscire più a distinguere gli oggetti lontani. Proprio da qui partiamo con una domanda: fino a che punto può vedere l'occhio umano?

Mentre la nostra capacità di discernere gli oggetti dipende dalle loro dimensioni e dalla quantità di luce emessa, in una notte buia è possibile vedere la fiamma di una candela a circa 2,4 chilometri di distanza, secondo l'oftalmologo dell'Università del Maryland Medical System, nonché professore di oftalmologia presso la University of Maryland School of Medicine, il Dr. Eric Lowell Singman.

Mentre l'acuità visiva varia da individuo a individuo, l'occhio umano è piuttosto impressionante. Ha 12 volte la risoluzione della fotocamera di uno smartphone di fascia alta e, come osserva Singman, possiamo vedere una gamma quasi infinita di colori e forme, oltre a rilevare piccolissimi cambiamenti di luminosità e minuscole quantità di movimento.

"L'occhio trasforma la luce in energia biometrica trasmessa al cervello", continua l'esperto. Per rispondere alla domanda posta all'inizio, senza ostacoli sulla strada, una persona alta circa 1,5 metri può vedere a 4,8 chilometri di distanza dal livello del suolo, prima di raggiungere il punto in cui la Terra curva abbastanza da bloccare la nostra visuale.

Ovviamente più si è alti, più in lontananza si può vedere. Osservando dal Burj Khalifa, un grattacielo di 828 metri a Dubai nonché l'edificio più alto del mondo, secondo quanto riferito è possibile vedere per 96,5 chilometri. Anche l'atmosfera mette i bastoni in mezzo alle ruote: teoricamente, nel vuoto non c'è limite alla distanza che i nostri occhi possono vedere poiché i raggi di luce possono percorrere una distanza infinita.

Tuttavia, anche se possiamo vedere un oggetto luminoso in lontananza, l'occhio umano ha i suoi limiti, soprattutto quando si tratta di acuità visiva. A proposito, sapete che in futuro potremmo vedere anche al buio?