La puntura di un ornitorinco sembra essere più dolorosa di un parto

Gli ornitorinchi sono degli animali abbastanza curiosi. Sono dei mammiferi monotremi, ovvero in grado di deporre delle uova. Nutrono tuttavia i loro cuccioli con del latte, segreto da delle speciali ghiandole nascoste sotto la pelliccia, e hanno un "becco" simile a quello degli uccelli.

A renderli ancora più buffi, hanno una coda che ricorda quella di un castoro e delle zampe palmate, che ricordano ancora le zampe di alcuni uccelli d'acqua dolce. Per via di queste caratteristiche, spesso vengono considerati degli animali carini e coccolosi, seppur nascondono un lato oscuro che in pochi conoscono.

Essi sono infatti fra i pochi mammiferi velenosi presenti nel mondo e recentemente una donna è stata punta dal loro sperone velenoso, nascosto dietro le zampe posteriori. Questa donna, Jenny Foward, per fortuna è sopravvissuta all'evento ma ha anche dichiarato ai giornalisti australiani di aver passato un momento davvero terribile.

Secondo lei, la puntura di un ornitorinco produce uno dei peggiori dolori che ti possono provocare degli animali selvatici. Si tratta di un dolore intenso, costante e pulsante, che gli ha provocato un'emicrania in grado da indurla in uno stato confusionario.

"Mi sembrava che la testa mi stesse per esplodere" ha affermato dall'ospedale in cui è stata ricoverata per dei controlli. L'incidente è avvenuta settimana scorsa vicino la città di Kingston, in Tasmania. Questo è uno dei pochi territori presenti in Australia in cui è possibile incontrare frequentemente ornitorinchi selvatici ed è proprio per salvare uno di loro da una morte orribile che la donna si è punta.

"Stavo aiutando un esemplare ad attraversare la strada, dopo averlo avvistato in un canale di scolo nel momento più caldo della giornata, quando ha tentato di liberarsi dalla mia presa, pungendomi sulla mano destra. Da quel momento in poi ho provato un dolore molto intenso, decisamente peggiore del parto".

Il veleno dell'ornitorinco è anche resistente alla morfina e per questa ragione la donna non ha provato un immediato sollievo quando gli hanno somministrato alcune dosi di antidolorifici in ospedale.

Nel 1992 un uomo di 57 anni, veterano di guerra, aveva avuto un incidente simile e all'epoca aveva dichiarato che "Era come se mi avessero pugnalato la mano con una lama bollente e mi avessero cosparso il braccio di pece. Si trattava di un dolore molto peggiore rispetto quello provocato da un proiettile".

Una recente ricerca ha scoperto che la pelliccia di questi animali ha anche delle proprietà particolari. Una caratteristica che li rende ancora più peculiari, rispetto al resto dei mammiferi. La loro lunga e complessa evoluzione li ha resi perfino tra i pochi animali ad essersi "liberati" dello stomaco, passando a una dieta completamente diversa che gli consente di nutrirsi senza la digestione.

Oggi la signora Foward si trova a casa e prova ancora un po' di dolore, quando flette la mano. Tuttavia ha dichiarato che non prova risentimento nei confronti dell'animale e che anzi continuerà ad aiutare la fauna selvatica in difficoltà, quando ne avrà l'occasione. Desidera solamente attrezzarsi meglio, in previsione di eventuali altri incidenti.