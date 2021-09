Puoi aumentare il tuo quoziente intellettivo? In che modo?

Per QI si intende un punteggio ottenuto tramite dei test standardizzati che hanno come scopo la misurazione dell'intelligenza individuale. La questione è tuttavia molto controversa in quanto alcune personalità della comunità scientifica sostengono che il QUI non tenga conto di diverse sfaccettature.

Le polemiche attorno alla faccenda non sono mancate. Come già detto alcuni scienziati sostengono che il QI non tenga conto di fattori importanti come l'abilità musicale, sociale e matematica del soggetto ma non solo. Un'altra opinione nota nell'ambiente è quella secondo cui i test siano stati creati appositamente per avvantaggiare caucasici e occidentali.

Ad oggi è possibile riscontrare un significante aumento di QI in alcuni paesi, soprattutto nell'Europa occidentale, in Giappone e in Corea del Sud, la cui media è aumentata di circa tre punti per decennio.

Il fenomeno è chiamato "Effetto Flynn" e secondo i ricercatori va attribuito al miglioramento delle condizioni generali di questi paesi come ad esempio una più sana alimentazione, una buona istruzione, un ambiente stimolante e la rara proliferazione di malattie infettive.

Non parliamo di questo oggi ma di come e se è possibile aumentare il proprio quoziente intellettivo. Attualmente non esiste un modo davvero semplice per incrementare il punteggio di QI.

Uno studio ha scoperto che per aumentare il QI durante l'infanzia, nonostante i trattamenti intensivi e il lungo periodo in cui si è svolta la ricerca, questo ha dato uno scarso risultato, aumentando nei soggetti il QI di pochi punti.

L'obiettivo dunque non deve essere quello di migliorare il proprio quoziente intellettivo quanto quello di aumentare l'intelligenza individuale. Per fare ciò i modi sono molti e anche parecchio fruttuosi.

Una ricerca dell'Imperial College di Londra, condotta su 250.000 partecipanti, ha scoperto che gli assidui lettori mostravano punteggi alti di intelligenza verbale. I videogiocatori invece avevano punteggi più alti per quanto concerne la memoria.

Esiste un ulteriore modo che offre benefici non soltanto al nostro cervello ma anche al nostro corpo: l'aerobica. L'Università del Galles ha scoperto che l'esercizio aerobico può aumentare considerevolmente i livelli di fattore neurotrofico cerebrale, ormone essenziale per le cellule e le connessioni del cervello.

Un altro studio, stavolta condotto dall'Università della British Columbia, sempre riguardante l'aerobica, ha scoperto che praticare regolarmente questo sport aumenta le dimensioni dell'ippocampo, ovvero l'area del cervello che si occupa della memoria verbale e dell'apprendimento.

Alcuni si sono chiesti se continuando ad effettuare il test del QI i risultati non sarebbero prima o poi migliorati, e noi abbiamo una risposta, ma quello che bisogna ricordare è che il risultato non è altro che un numero. É più importante occuparsi di se stessi in modo completo e sano.

A proposito, avevate sentito della bambina di 9 anni con il QI più alto di Albert Einstein?