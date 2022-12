Da Putin alla Regina Elisabetta, passando per Blanco: Google svela i trend del 2022

Puntuale come ogni dicembre, Google ha pubblicato la sua classifica delle tendenze dell’anno. L’edizione del 2022 dI “Un Anno di Ricerche” riflette a pieno i temi con cui abbiamo avuto modo di prendere confidenza negli ultimi 12 mesi.

La parola più cercata nell’anno è stata “Ucraina”, collegata ovviamente alla guerra iniziata lo scorso 24 Febbraio 2022 a seguito dell’aggressione russa. Al secondo posto c’è la “Regina Elisabetta”, il grande personaggio che ci ha lasciato all’improvviso ed i cui funerali hanno rappresentato l’evento mediatico dell’anno (e forse più, secondo molti). Nei trend però troviamo anche l’Australian Open, probabilmente per la vicenda legata a Nole Djokovic e le Elezioni 2022 che hanno visto trionfare il centrodestra.

Tra i personaggi, al primo posto di quelli più cercati nel 2022 c’è il presidente della federazione russa Vladimir Putin, seguito da Drusilla Foer che ha stregati tutti a Sanremo 2022. Sempre in ambito Sanremo, al terzo posto c’è Blanco che ha trionfato insieme a Mahmood, mentre chiudono la top five il tennista Sinner e Vlahovic che a Gennaio è passato dalla Fiorentina alla Juventus.

Nella sezione addii c’è al primo posto dei personaggi più cercati la Regina Elisabetta, seguita da Piero Angela, Mino Raiola, David Sassoli e Monica Vitta.

Tra i “Perchè” più cercati dell’anno al primo posto c’è “la Russia vuole invadere l’Ucraina”, che evidentemente ha registrato il picco nelle ore precedente all’inizio della guerra. Secondo posto per “Pioli is on fire”, il coro dedicato dai tifosi del Milan al loro allenatore e che è diventato il simbolo della vittoria dello scudetto dei rossoneri.

Gli utenti italiani si sono anche chiesti “come fare il tampone rapido” ma anche come avviare un sondaggio su Whatsapp, mentre si sono affidati a Google per capire cosa significa “la Z sui carrarmati russi”.

In ambito cultura pop, la serie tv più cercata è stata Stranger Thing, mentre tra i film trionfa Doctor Strange.

Come ogni anno, Google sottolinea che “gli elenchi sono basati sui termini di ricerca per cui è stato rilevato il più alto picco quest’anno rispetto all’anno precedente”. La lista completa può essere consultata direttamente sulla pagina dedicata su Google.