Putin è realmente più ricco di Elon Musk? Da dove nasce la dichiarazione del CEO di Tesla

Qualche giorno fa, Elon Musk ha ammesso che Putin potrebbe essere più ricco di lui, sebbene la sua ricchezza sia al primo posto nella classifica Bloomberg Billionaires Index, dove ha staccato già da qualche mese Jeff Bezos con un patrimonio di 270,1 miliardi di Dollari. Ma da cosa nasce questa teoria?

Occorre precisare che la ricchezza reale del presidente russo non è nota a nessuno, ma in giro circolano varie teorie più o meno attendibili secondo cui Putin sul Mar Nero possiederebbe un palazzo da 1,4 miliardi di Dollari, a cui si aggiunge un appartamento da ben 4 milioni di Dollari a Montecarlo. Di recente in Italia è stato anche sequestrato uno yacht che secondo molti sarebbe dello stesso numero uno del Cremlino, mentre Anonymous ha hackerato un altro yacht di Putin a cui ha modificato i dati di navigazione e le coordinate.

Complessivamente, i dati emersi negli anni parlano di circa 19 case e 700 auto nel patrimonio di Putin, a cui si aggiungono 58 arei ed elicotteri tra cui figura un presunto “Cremlino Volante” da 716 milioni di Dollari con tanto di gabinetto in oro. Nel 2016 nei Panama Papers si parlava anche di accordi e prestiti per circa 2 miliardi di Dollari legati a Putin, mentrenel 2017 al Senato Americano Bill Browder ha affermato senza mezzi termini che Putin ha accumulato 200 miliardi di Dollari di guadagni illeciti.

Insomma, le deduzioni di Musk si basano su semplici teorie che non hanno trovato conferme ufficiali, e che probabilmente non le troveranno mai.