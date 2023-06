La 'Grande Puzza del 1858' vista in Ted Lasso è un evento realmente accaduto

Se siete qui grazie a Ted Lasso, in particolare alla prima puntata della stagione 3, è tempo di parlarvi della "Grande Puzza del 1858", vicenda realmente accaduta a Londra. Nella puntata il nostro Ted porta la squadra all'interno delle fogne di Londra per fargli capire una lezione molto importante. L'evento, però, è accaduto davvero.

Il Tamigi nel 1858 era diventato pesantemente inquinato da acque reflue grezze e rifiuti industriali, poiché tutti i rifiuti convogliavano all'interno delle acque. Le cose peggiorano ancora di più in estate, quando il forte caldo e un corso d'acqua particolarmente arido iniziarono a creare una puzza estremamente concentrata e soffocante (anche prima c'era molto fetore, sia chiaro, ma era sopportato).

C'era così tanta puzza che i membri del Parlamento inglese presero in considerazione l'idea di spostare la sede, mentre all'interno della strutture le tende venivano immerse in un tipo di candeggina per cercare di mascherare il fetore.

Nel frattempo nei due decenni precedenti i casi di colera erano aumentati e molti pensavano fosse a causa della puzza; in realtà la colpa era da ricercare da una malattia trasmessa dall'acqua a causa dell'ingestione di liquidi contaminata da parte delle persone che, poiché erano povere, non potevano bere o lavarsi con nient'altro.

Temendo che la colpa fosse dell'aria inquinata, i funzionari cercarono un modo per far sparire la "Grande Puzza". Qui entrò in gioco Sir Joseph Bazalgette, uno dei grandi ingegneri civili dell'età vittoriana, a cui si deve la creazione di un sistema fognario in grado di trasportare i rifiuti umani più lontano, verso l'estuario del Tamigi.

Negli anni '50 dell'800 il Tamigi era così inquinato da essere dichiarato "biologicamente morto", ma grazie al piano di Bazalgatte non solo venne riportato in vita, ma iniziò ad ospitare molti animali marini tra cui cavallucci, anguille, foche e qualche cetaceo (adesso tocca al fiume Senna). E ricordatevi, come disse anche Ted: quando qualcuno dice una cosa cattiva su di voi, fate scivolare la puzza su di voi senza sporcarvi.