Le puzzole si stanno evolvendo proprio in questo momento, ecco come

Un fenomeno curioso sta attirando l'attenzione degli scienziati: alcune puzzole, note per il loro distintivo manto a strisce bianche e nere, stanno perdendo le loro caratteristiche strisce. Questa scoperta, frutto di un'attenta ricerca condotta dall'Università del Montana, ha portato alla luce un sorprendente adattamento evolutivo.

Utilizzando quasi 750 fotografie di esemplari museali, la ricercatrice Hannah Walker ha mappato la distribuzione dei vari modelli di colorazione delle creature in tutto il continente nordamericano, rappresentando tutte le 13 sottospecie striata, Mephitis mephitis. La variazione nei modelli di pelliccia sembra essere influenzata dalla presenza o assenza di predatori.

Nelle aree dove i territori dei "puzzoni" si sovrappongono con pochi predatori mammiferi, si osserva una maggiore variazione nella colorazione della pelliccia, persino all'interno della stessa cucciolata. Al contrario, nelle regioni con un'alta densità di predatori pericolosi, le puzzole mostrano segni più uniformi. Questo fenomeno è meno evidente quando si considerano solo gli uccelli predatori, come i gufi reali, probabilmente perché hanno un senso dell'olfatto meno sviluppato e sono quindi meno dissuasi dallo spray tossico.

Questo processo evolutivo, noto come selezione rilassata, si verifica quando la selezione per un tratto importante viene indebolita da cambiamenti nell'ambiente, in questo caso, la riduzione dei mammiferi predatori. In sostanza, è meno importante per questi animali avere un segnale di avvertimento uniforme quando ci sono meno predatori potenziali intorno per vederlo.

