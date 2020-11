Q&A Tech 18 novembre: clima next gen anche su PC, aspettiamo le domande!

Per gli appassionati di tecnologia, mercoledì significa Q&A Tech. Torna infatti domani 18 novembre 2020, a partire dalle ore 12:00, l'appuntamento con i nostri redattori, tra cui Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye.it. Gli argomenti da analizzare non mancano di certo, visto il periodo di novità.

Siamo infatti in pieno "clima next gen", grazie ai recenti arrivi in campo console, ma gli appassionati PC non possono di certo lamentarsi, in quanto negli ultimi giorni abbiamo pubblicato la recensione di Ryzen 9 5950X e Ryzen 5 5600X. Vi ricordiamo inoltre che è disponibile anche la recensione dell'SSD Samsung 980 Pro.

Oltre a questo, non bisogna dimenticarsi del fatto che la next gen ha portato con sé degli accessori interessanti, tra cui alcune cuffie, come quelle che potete approfondire nella nostra recensione delle Corsair HS75 XB. Difficile non soffermarsi anche sul campo smartphone, dato che ultimamente abbiamo pubblicato contenuti come la recensione di OnePlus Nord N10 5G, nonché la prova di Legion Phone Duel.

Insomma, il materiale c'è. Vi ricordiamo che la diretta si potrà vedere mediante il nostro canale Twitch: per interagire con la redazione e con gli altri utenti tramite la chat, è necessario iscriversi alla piattaforma di proprietà di Amazon. Per il resto, aspettiamo le vostre domande qui sotto!