Q&A Tech del 30 dicembre alle 15:00: chiudiamo il 2020 in bellezza!

La sezione Tech di Everyeye è lieta di annunciarvi che a partire dalle ore 15:00 di oggi 30 dicembre 2020 si terrà l'ultima puntata dell'anno del classico Q&A Tech. Il focus non sarà posto unicamente su quanto avvenuto nel corso del 2020, bensì anche e soprattutto sulle vostre domande (come da tradizione del format).

Per il resto, tra smartphone pieghevoli e novità in arrivo al CES 2021 (Consumer Electronic Show), gli argomenti disponibili non mancano di certo. Giusto per farvi un esempio concreto, a breve dovrebbe arrivare la gamma Samsung Galaxy S21. A farvi compagnia durante l'ultima puntata del 2020 del Q&A Tech ci sarà anche Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye.it. L'invito è il solito: scatenatevi con le domande nello spazio dei commenti presente qui sotto oppure direttamente in chat durante la live streaming.

Vi ricordiamo che la diretta, che ribadiamo partirà alle ore 15:00 di oggi 30 dicembre 2020, verrà trasmessa mediante il canale Twitch ufficiale di Everyeye.it. Per fare domande nello spazio presente qui sotto è necessario disporre di un account su Everyeye, mentre per interagire in diretta con la redazione bisogna essere iscritti a Twitch (piattaforma di proprietà di Amazon).

Per il resto, se volete dare un'occhiata al palinsesto del nostro canale Twitch, potete farlo consultando l'home page di Everyeye, in cui potete trovare un resoconto delle dirette in programma per i prossimi giorni, oppure la scheda "Informazioni" del canale Twitch, dove in genere sono presenti le live streaming che si terranno durante la settimana.