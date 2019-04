Q&A Tech in diretta oggi 24 Aprile, dalle 16:00 su Twitch

Torna il nostro appuntamento con il Q&A Tech. Oggi, 24 Aprile, a partire dalle ore 16:00 sul nostro canale ufficiale Twitch si terrà la sessione di domande in risposta in compagnia del caporedattore della sezione magazine, Alessio Ferraiuolo.

Insieme discuteremo delle principali novità legate al mondo della tecnologia, tra cui i nuovi smartphone top di gamma Android, ma anche i nuovi prodotti dal mondo del gaming, hardware e del settore televisivo. Parleremo ovviamente anche del caso relativo al Galaxy Fold di Samsung, lo smartphone pieghevole che abbiamo avuto modo di provare qualche giorno fa ed il cui lancio è stato rinviato a causa dei problemi al display.

Il Q&A arriva a poche settimane dalla nuova ondata di conferenze, tra cui il Google I/O nel corso del quale il motore di ricerca svelerà al mondo il nuovo Android, ma anche la WWDC di Apple, anch'essa dedicata alle novità software per iOS e Mac. In mezzo c'è anche la conferenza di presentazione di OnePlus 7, in programma il 14 Maggio.

Durante la trasmissione gli spettatori potranno ovviamente interagire con la redazione inviando domande e curiosità, e chiedendo pareri e delucidazioni sulle ultime novità.

Come sempre vi invitiamo ad iscrivervi al nostro canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio. La registrazione è obbligatoria anche per inviare le vostre domande.