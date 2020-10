Q&A Tech domani alle 13:00, aspettiamo le vostre domande!

Torna il nostro appuntamento con il Q&A Tech. Domani, martedì 13 Ottobre 2020, alle ore 13:00 vi terremo compagnia rispondendo alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dell’elettronica e tecnologia di consumo.

Parleremo non solo dell’evento di presentazione degli iPhone 12, che si terrà sei ore dopo, ma anche delle ultime novità hardware, tra cui le nuove CPU Ruzen 5000 Zen 3 di AMD che sono state presentate la scorsa settimana ma anche della NVIDIA GeForce RTX 3080 di cui abbiamo parlato nella nostra recensione e che è ancora introvabile a causa della mancanza di scorte. Ovviamente risponderemo anche dubbi sul mercato degli smartphone, degli indossabili ed ovviamente dei TV, che mai come quest’anno va a braccetto con le console di nuova generazione.

Il Q&A come sempre sarà trasmesso in diretta sul nostro canale Twitch, a cui consigliamo di iscrivervi per restare sempre aggiornati sugli appuntamenti della redazione. Successivamente invece sarà disponibile su YouTube per coloro che non riusciranno a seguirlo in diretta.

Nel frattempo però potete utilizzare la sezione commenti per inviare le vostre domande.