Q&A Tech domani 21 Ottobre alle 15:00, inviateci le vostre domande!

Torna il nostro appuntamento con il Q&A con la redazione della sezione Tech. La data da cerchiare sul calendario è quella di domani, 21 Ottobre 2020, quando dalle 15:00 vi terremo compagnia per rispondere alle vostre domande su tutto quanto concerne il mondo dell'elettronica ed informatica.

A pochi giorni dal lancio dei nuovi iPhone 12 e 12 Pro, discuteremo dei nuovi smartphone della compagnia di Cupertino ma anche del mercato delle componenti hardware e dei TV, che da sempre appassiona i nostri utenti. Risponderemo a tutti i vostri dubbi legati anche all'acquisto odi nuovi TV, smartphone, smartwatch e componenti per i vostri PC.

