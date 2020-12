Q&A Tech domani 23 Dicembre alle 14:00, ultimo appuntamento prima di Natale

Ultimo appuntamento prima del Natale per il Q&A Tech. La data da cerchiare sul calendario è quella di domani, mercoledì 23 Dicembre. Il via è previsto per le ore 14:00, ovviamente sul nostro canale ufficiale Twitch.

A pochi giorni dal Natale, siamo pronti a fugare tutti i vostri dubbi sugli ultimi acquisti da mettere sotto l'albero.

Parleremo di tutto quanto concerne il mondo dell'informatica ed il mondo dell'elettronica di consumo: dai TV alle schede grafiche, passando per i processori ed ovviamente gli smartphone. Proprio quest'oggi è arrivata la notizia secondo cui la presentazione dello Xiaomi Mi 11 sarebbe ormai prossima e potrebbe avvenire già il prossimo 28 Dicembre 2020.

Ovviamente, torneremo anche sul caso Cyberpunk 2077: di recente abbiamo pubblicato un focus sulle prestazioni registrate sulle GPU next-gen.

