Q&A Tech domani 28 Ottobre alle ore 17:00 su Twitch, aspettiamo le domande!

Puntuale come ogni mercoledì, torna il nostro appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione Tech di Everyeye. Domani, mercoledì 28 Ottobre 2020, vi aspettiamo alle 17:00 sul nostro canale Twitch per trascorrere un'ora insieme e rispondere alle vostre domande.

Parleremo ovviamente della NVIDIA RTX 3070 Founders Edition che abbiamo recensito di recente e di cui abbiamo a lungo parlato anche nelle altre puntate del Q&A. Ci sarà però anche spazio per il mondo dei TV, degli smartphone ed in generale dell'elettronica di consumo, che si avvia verso il periodo più caldo dell'anno in concomitanza con l'arrivo sul mercato delle console di nuova generazione.

Sempre collegandoci alla NVIDIA RTX 3070 Founders Edition, ricordiamo che sulle nostre pagine è disponibile anche la recensione della NVIDIA RTX 3080, che però risulta ancora praticamente introvabile nei negozi.

Come sempre, vi invitiamo ad utilizzare la sezione commenti della notizia per inviare le vostre domande, a cui risponderemo durante la diretta. Rinnoviamo anche il nostro invito ad iscrivervi al nostro canale Twitch.