Q&A Tech domani 4 Novembre alle 15:00 su Twitch, aspettiamo le vostre domande

Come ogni mercoledì, tornerà anche domani 4 Novembre 2020 il nostro appuntamento con il Q&A Tech. A farvi compagnia, a partire dalle 15:00, ci sarà la redazione della sezione tecnologia, che risponderà alle vostre domande e curiosità su tutto quanto concerne il mondo hi-tech.

Parleremo ovviamente dei possibili risvolti che potrebbe avere il keynote Apple del 10 Novembre, in cui saranno presentati i nuovi MacBook Pro ed Air, basati sui processori Apple Silicon presentati qualche mese fa.

Si discuterà anche delle nuove schede grafiche targate NVIDIA, che sono ancora introvabili sul mercato e probabilmente lo saranno anche durante la stagione natalizia.

Chiaramente parleremo anche del mercato televisivo e di tutto quanto concerne il mondo dell'informatica ed elettronica di consumo.

Come sempre, potete inviare le domande attraverso la sezione commenti, ma rinnoviamo anche l'invito ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, per seguire in diretta il Q&A.