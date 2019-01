Q&A Tech in diretta alle 16:00 del 16/01/2019: tra 8K e pieghevoli

I nostri Alessio Ferraiuolo, responsabile della sezione Tech di Everyeye, e Tommaso "Todd" Montagnoli vi attendono alle ore 16:00 del 16 gennaio 2019 per il consueto Q&A Tech in cui si parlerà, tra le altre cose, delle innumerevoli novità presentate durante il CES 2019 di Las Vegas.

Tra televisori arrotolabili, smartphone pieghevoli, 5G e gli annunci relativi all'8K, c'è molto materiale su cui discutere. Non mancherà sicuramente anche uno spazio dedicato al mondo PC, visto che è recentemente arrivata la recensione della NVIDIA GeForce RTX 2060 e nel frattempo è stata annunciata AMD Radeon VII.

Parlando di dispositivi mobili, Samsung ha dichiarato che il prossimo 20 febbraio verranno annunciati sia Samsung Galaxy S10 che il tanto atteso primo smartphone pieghevole della società sudcoreana. Come non citare infine quello che sta succedendo in casa Apple, con Tim Cook che ha dovuto inviare una lettera agli investitori e portare avanti l'annosa "battaglia" con Qualcomm.

Insomma, si preannuncia una diretta piena zeppa di discussioni interessanti. Come sempre vi invitiamo a registrarvi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, la registrazione inoltre è indispensabile per interagire con la redazione e gli altri membri della community durante il live. Ricordatevi di sfruttare lo spazio riservato ai commenti per anticipare le vostre domande alla nostra redazione!