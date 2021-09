Q&A Tech oggi 1 Settembre alle 15 su Twitch: lasciateci le vostre domande!

Torna, oggi 1 Settembre 2021, il nostro consueto appuntamento con il Q&A in compagnia della redazione tech di Everyeye. L'orario è il solito: le 15, così come la piattaforma: Twitch. Se siete appena tornati dal mare e fremete dalla voglia di parlare di tecnologia ed elettronica, è questo il posto giusto.

Discuteremo, come di consueto, di tutto quanto concerne il mondo hi-tech che si appresta a vivere un mese di Settembre piuttosto frizzante, caratterizzato dal keynote Apple (non ancora annunciato) in cui saranno svelati i nuovi iPhone ed Apple Watch, sebbene le ultime indiscrezioni parlino di un rinvio per Apple Watch Series 7 a causa di alcuni presunti problemi di produzione. Sempre questo mese, il colosso di Cupertino dovrebbe anche lanciare la nuova generazione di sistemi operativi presentati nel corso della WWDC: arriveranno sui dispositivi iOS 15 ed iPadOS 15, watchOS 8 ed il nuovo tvOS.

Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per lasciare le vostre domande a cui risponderemo nel corso della diretta.